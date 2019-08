В возрасте 35 лет умер бывший игрок сборной США

Бывший полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице американского клуба в Twitter.

The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 27 августа 2019 г.