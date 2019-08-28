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В возрасте 35 лет умер бывший игрок сборной США

В возрасте 35 лет умер бывший игрок сборной США
12:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Бывший футболист сборной США, Лос-Анджелес Гэлакси и Колорадо Рэпидс Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет.

Бывший полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице американского клуба в Twitter.

"Лос-Анджелес Гэлакси" оплакивает потерю своего бывшего игрока Колина Кларка. Все наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении.

Точной причины смерти пока не называют, но в СМИ появилась информация, что причиной стал сердечный приступ.

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Напомним, помимо "Гэлакси" Кларк защищал цвета клубов MLS "Хьюстон Динамо" и "Колорадо Рэпидс". Всего на его счету 138 матчей и 15 забитых мячей в североамериканской футбольной лиге. В MLS футболист провел восемь полных сезонов. Свой единственный матч за национальную команду США Кларк провел в 2009 году.

Профессиональную карьеру Колин завершил в 2014 году, в возрасте 31 года.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Футбол, Колин Кларк, Новости футбола.
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