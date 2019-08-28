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Дембеле в своем Инстаграме удалил информацию о том, что он игрок Барселоны

Дембеле в своем Инстаграме удалил информацию о том, что он игрок Барселоны
17:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий футболист сборной Франции Усман Дембеле может покинуть Барселону до конца лета.

22-летний французский левый вингер «Барселоны» Усман Дембеле удалил из своего профиля в Instagram информацию о том, что он является игроком каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Дембеле может стать частью сделки по переходу 27-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара в «Барселону».

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Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017-го года после перехода из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне Усман провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная цена футболиста составляет €100 миллионов.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Усман Дембеле.
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