Дембеле в своем Инстаграме удалил информацию о том, что он игрок Барселоны

Новости спорта:Атакующий футболист сборной Франции Усман Дембеле может покинуть Барселону до конца лета.

22-летний французский левый вингер «Барселоны» Усман Дембеле удалил из своего профиля в Instagram информацию о том, что он является игроком каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Дембеле может стать частью сделки по переходу 27-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара в «Барселону».

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017-го года после перехода из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне Усман провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная цена футболиста составляет €100 миллионов.