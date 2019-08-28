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Фламенго намерен выкупить контракт форварда миланского Интера

Фламенго намерен выкупить контракт форварда миланского Интера
18:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий миланского Интера Габигол может перебраться в бразильский клуб Фламенго на постоянной основе.

Миланский «Интер» в ближайшее время может расстаться с 22-летним бразильским форвардом Габиголом.

Футболистом всерьез интересуется «Фламенго». Бразильский клуб готов выкупить контракт футболиста за €18 миллионов.

Габигол перешел из «Сантоса» в «Интер» летом 2016-го года. После этого футболист на правах аренды выступал за «Бенфику» и «Сантос». С января 2019-го года Габигол защищает цвета «Фламенго» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца декабря.

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В сезоне-2019 Габигол провел за «Фламенго» 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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ФК Интер (Милан), Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола, Габигол.
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