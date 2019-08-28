Экс-наставник Реала выразил желание поработать с Месси

Новости спорта:Именитый испанский наставник Рафаэль Бенитес выразил желание поработать с капитаном Барселоны Лионелем Месси.

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, который сейчас возглавляет китайский Далянь Ифань, не скрывает, что восхищается игрой лидера Барселоны Лионеля Месси.

"Я бы хотел поработать с Месси. Он настолько талантлив, что я мог бы просто сидеть в стороне и наслаждаться просмотром его игры. Когда он работал со сборной Аргентины на тренировочном поле Манчестер Сити, мы общались с ним.

Мы с Месси говорим на одном языке и говорим мы о футболе", – цитирует Бенитеса Goal.com.

Напомним, в свое время 59-летний специалист работал у руля Реала, Ливерпуля, Интера и других еропейських грандов.