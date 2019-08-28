Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Экс-звезда Арсенала и Баварии выразил желание сыграть на Олимпиаде-2020

Экс-звезда Арсенала и Баварии выразил желание сыграть на Олимпиаде-2020
21:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Арсенала и Баварии Лукаш Подольски выразил желание сыграть в составе сборной Германии на Олимпиаде-2020.

Форвард «Виссел Кобе» Лукаш Подольски отметил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио. Ранее 34-летний футболист завершил международную карьеру.

«Безусловно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде. Это большая честь для любого спортсмена. Если тренерский штаб обратится ко мне, я готов дать положительный ответ», — приводит слова Подольски Sport Bild.

Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)

На счету форварда 130 матчей в составе национальной команды Германии, а также 49 забитых мячей. В 2014 году Подольски вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии. Последний матч Подольски за сборную Германии состоялся 22 марта 2017 года с национальной командой Англии. Нападающий выступает за «Виссел Кобе» с лета 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Германии, Футбол, Олимпиада-2020, Новости футбола, Лукаш Подольски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь