Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)

В среду, 28 августа, состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Амстердаме, Брюгге и Праге.
Результаты матчей
"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Альварес, 43, Тадич, 80
"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (первый матч - 1:0)
Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти)
"Славия" (Чехия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0 (первый матч - 1:0)
Гол: Борил, 66
Таким образом, на групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.