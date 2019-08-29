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Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)

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Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)
07:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Состоялись последние три ответных матча заключительного раунда отбора.

В среду, 28 августа, состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Амстердаме, Брюгге и Праге.

Результаты матчей

"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти)

"Славия" (Чехия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Борил, 66

Таким образом, на групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

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Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, ФК Клуж, Новости спорта.
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