Наполи нашел альтернативу скандальному форварду Интера

Новости спорта:Боссы итальянского клуба ждут окончательного решения Мауро, но уже успели найти ему замену.

Наполи продолжает попытки подписать нападающего Интера Мауро Икарди, на которого не рассчитывает новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство неаполитанцев будет ждать окончательного решения 26-летнего аргентинца до 30 августа, поскольку уже 2 сентября трансферное окно в Италии закроется.

Если Икарди в конечном итоге откажется переходить в Наполи, боссы итальянского клуба бросят все силы на подписание бывшего форварда Тоттенхэма Фернандо Льоренте, который находится в статусе свободного агента.

Отметим, что жена и агент Икарди Ванда Нара сообщила, что Мауро отверг предложения других клубов и хочет остаться в Интере.