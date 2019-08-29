Фонсека убедил президента Ромы подписать Тайсона

Новости спорта:Португальский специалист всерьез настроен пригласить бразильца в свою команду.

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека встретился с руководством "волков" с целью обсудить потенциальный трансфер хавбека Шахтера Тайсона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, португальскому специалисту, который ранее возглавлял "горняков", удалось убедить президента клуба Джеймса Палотту в целесообразности приобретения 31-летнего бразильца за сумму, которую требует Шахтер (30 миллионов евро).

Стало известно, что функционер готов пойти на уступки и усилить Рому именно Тайсоном, с которым Фонсека долгое время работал в Шахтере. Примечательно, что итальянский клуб может включить в сделку по бразильцу одного из лидеров прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что агенты украинца Евгения Коноплянки предложили услуги своего клиента Роме, цена которого значительно меньше запрашиваемой за Тайсона суммы.