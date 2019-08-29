Скачать
Четверг, 29.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)
Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)

Фонсека убедил президента Ромы подписать Тайсона

Фонсека убедил президента Ромы подписать Тайсона
07:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Португальский специалист всерьез настроен пригласить бразильца в свою команду.

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека встретился с руководством "волков" с целью обсудить потенциальный трансфер хавбека Шахтера Тайсона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, португальскому специалисту, который ранее возглавлял "горняков", удалось убедить президента клуба Джеймса Палотту в целесообразности приобретения 31-летнего бразильца за сумму, которую требует Шахтер (30 миллионов евро).

Стало известно, что функционер готов пойти на уступки и усилить Рому именно Тайсоном, с которым Фонсека долгое время работал в Шахтере. Примечательно, что итальянский клуб может включить в сделку по бразильцу одного из лидеров прошлого сезона.

Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции

Ранее сообщалось, что агенты украинца Евгения Коноплянки предложили услуги своего клиента Роме, цена которого значительно меньше запрашиваемой за Тайсона суммы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина вышла в третий круг US Open
02 Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
03 Джошуа: Ломаченко - величайший боксер-легковес
04 Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
05 Первая ракетка мира назвал трех звезд, с которыми мечтает познакомиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь