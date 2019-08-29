"Фонсека - неизвестный": Луческу раскритиковал экс-наставника Шахтера

Новости спорта:Мирча Луческу считает, что Фонсека добился успехов из-за его тактики и наработок.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу поделился мнением о Паулу Фонсеке.

"Для меня Фонсека – неизвестный. В Шахтере он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в Роме. Он должен создать выигрышную систему. Он молод и имеет все, чтобы преуспеть.

Но его нельзя оценивать по тому, что сделал в Шахтере. Там он управлял моей командой, у которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало.

Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придется воплотить свои идеи в Роме, – сказал Луческу.