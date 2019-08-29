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"Фонсека - неизвестный": Луческу раскритиковал экс-наставника Шахтера

"Фонсека - неизвестный": Луческу раскритиковал экс-наставника Шахтера
09:39 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Мирча Луческу считает, что Фонсека добился успехов из-за его тактики и наработок.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу поделился мнением о Паулу Фонсеке.

"Для меня Фонсека – неизвестный. В Шахтере он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в Роме. Он должен создать выигрышную систему. Он молод и имеет все, чтобы преуспеть.

Но его нельзя оценивать по тому, что сделал в Шахтере. Там он управлял моей командой, у которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало.

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Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придется воплотить свои идеи в Роме, – сказал Луческу.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Мирча Луческу, УПЛ, Паулу Фонсека.
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