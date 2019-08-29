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Бабич озвучил цели Мариуполя на сезон

Бабич озвучил цели Мариуполя на сезон
15:16 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главной задачей является попадание в первую шестерку.

Главный тренер ФК Мариуполь поделился планами команды на ближайшее время и сообщил о задачах на весь сезон.

- Этот сезон проводится по интересной схеме, когда даже клуб со второй шестерки имеет шанс попасть в Лигу Европы. Но наша первоочередная задача - попасть в топ-6.

А после этого будем смотреть по ситуации. Правда, не сомневаюсь, что такую же задачу имеют и все остальные участники чемпионата.

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- Стоит ли ожидать новичков до завершения трансферного окна?

- Мы дозаявили центрфорварда Кулакова из Шахтера, после чего все позиции в команде закрыты. Хотя, если за эти дни удастся найти первого нападающего, смотря на травму Фомина, то будем думать. Но, по большому счету, трансферный период мы уже фактически завершили.

- Какие планы на паузу в чемпионате в начале сентября из-за матчей сборных?

- Попробуем раз отработать какие-то элементы из тех, что нам понравились в игре АЗ. Будем работать над действиями в атаке, учитывая, конечно, на отсутствие пяти наших сборников, которых вызвал Руслан Ротань в молодежку. А на 7 сентября запланировано товарищеский матч в гостях с СК Днепр-1.

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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