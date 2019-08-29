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"Я не нужен своей стране": Петраков - о победе на ЧМ-2019

"Я не нужен своей стране": Петраков - о победе на ЧМ-2019
13:40 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Петраков рассказал, как поменялась его жизнь после победы на Чемпионате мира.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о жизни после победы на ЧМ U-20.

- Как изменилась жизнь с тех пор, как вы стали чемпионом мира?

– Не в лучшую сторону однозначно. Завистников стало в десять раз больше. В нашей стране ничто не ценится.

- Вы понимаете, что выше некуда, а повторить такое достижение нереально. Как жить дальше?

– Работать. После чемпионата мира я предвидел, что своей стране я окажусь не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я совершенно не востребован.

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- Позовут - куда?

– К примеру, сербский специалист Велько Паунович, который победил с "молодежкой" в 2015 году, сразу же получил предложение от "Чикаго Файр". Он до сих пор работает в МЛС. Но он знает языки – испанский, английский. Мы в дружеских отношениях, общались на эту тему.

И у него это было далеко не единственное приглашение. Меня же никто и никуда не приглашал. Ни одного звонка.

- У вас агента нет?

– Нет.

- Если бы знали какой-то язык, думаете, позвали бы за рубеж?

– Думаю, да. Поэтому молодым нашим специалистам я настоятельно рекомендую учить английский. Без языка ты не тренер. Не можешь донести информацию футболистам. Без знания языка тренер теряет 60-70 % своей привлекательности.

Если тренер – мотиватор, он попросту не сможет донести важную информацию до игроков. Через переводчика это все не то. Таково мое мнение, – сказал Петраков в интервью журналу "Футбол".

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Сборная Украины по футболу, Александр Петраков.
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