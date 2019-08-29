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Заря - Эспаньол: видео трансляция ответного матча Лиги Европы

Заря - Эспаньол: видео трансляция ответного матча Лиги Европы
20:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Онлайн-трансляция матча Лиги Европы Заря - Эспаньол.

После поражения в Барселоне со счетом 1:3 Заря постарается взять реванш у Эспаньола и присоединиться в групповом раунде Лиги Европы к Александрии и Динамо.

Несмотря на то, что Заря твердо вознамерилась прервать серию неудач в квалификации Лиги Европы, сделать это подопечным Виктора Скрипника будет очень непросто.

По большому счету, луганчанам в Запорожье остается надеяться на свой боевой дух, благоволение со стороны Фортуны и недооценку со стороны соперника.

Заря - Эспаньол: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Онлайн трансляция матча:

Составы команд:

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев, Громов, Хомченовский — Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Кабаев, Белый, Русин, Юрченко, Арвеладзе.

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила — Гранеро, Рока, Дардер — Мелендо, Феррейра, Мартин.

Запасные: Прието, Санчес, Ву, Эспиноса, Лосано, Кампусано, Рибаудо.

Отметим, на матче в Запорожье присутствует полный стадион фанатов. Болельщики во-всю гонят команду Виктора Скрипника вперед.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола.
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