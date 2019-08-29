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Форвард МЮ успешно прошел медосмотр в миланском клубе

Форвард МЮ успешно прошел медосмотр в миланском клубе
14:30 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Чили Алексис Санчес в шаге от подписания контракта с миланским Интером.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прошел медицинский осмотр перед переходом в "Интер" – об этом сообщил сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее в СМИ сообщалось, что после прохождения медицинского осмотра будут оформлены последние детали сделки касательно 30-летнего игрока. Ожидается, что "Интер" заплатит 4,5 миллиона евро за аренду Санчеса до окончания сезона 2019/20 с правом выкупа за 15 миллионов. Адекватно, учитывая тот факт, что "нерадзурри" будут платить часть зарплаты футболиста.

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В прошлом сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне за "Юнайтед".

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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