Форвард МЮ успешно прошел медосмотр в миланском клубе

Новости спорта:Форвард сборной Чили Алексис Санчес в шаге от подписания контракта с миланским Интером.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прошел медицинский осмотр перед переходом в "Интер" – об этом сообщил сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее в СМИ сообщалось, что после прохождения медицинского осмотра будут оформлены последние детали сделки касательно 30-летнего игрока. Ожидается, что "Интер" заплатит 4,5 миллиона евро за аренду Санчеса до окончания сезона 2019/20 с правом выкупа за 15 миллионов. Адекватно, учитывая тот факт, что "нерадзурри" будут платить часть зарплаты футболиста.

В прошлом сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне за "Юнайтед".