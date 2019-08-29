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Шахтер заявился на Лигу чемпионов: список всех игроков

Шахтер заявился на Лигу чемпионов: список всех игроков
15:03 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренерский штаб донецкого Шахтера определился со списком футболистов, которые будут выступать в Лиге чемпионов сезона 2019-2020.

ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. В заявке по спискам А и Б 29 футболистов:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 23. Андрей Борячук, 45. Даниил Сикан

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин

Напоминаем, что владельцы абонементов сезона-2019/20 могут приобрести пакет Лиги чемпионов на все домашние матчи «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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