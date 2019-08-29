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Аякс продал молодого таланта

Аякс продал молодого таланта
19:17 Сегодня Телеграф football.24 Фото: Твиттер

Новости спорта:Датчанин Каспер Дольберг перешел в французскою Ниццу.

Ницца объявила о переходе датского нападающего Аякса Каспера Дольберга. 21-летний форвард уже прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом.

Трансфер Дольберга обошелся Ницце в 20,5 млн евро, информирует официальный сайт Аякса.

Срок контракта пока неизвестен. Датчанин стал настоящим открытием в сезоне 2017/18 – им интересовались Реал и другие гранды, однако в прошлом сезоне Дольберг выступал уже не так ярко, потеряв статус основного игрока.

Аякс вышел в групповой этап ЛЧ

В его активе 12 голов в 39-ти матчах.

Заметим, что ранее Аякс покинули Фрэнки де Йонг и Маттейс Де Лигт, которые перешли в Барселону и Ювентус соответственно.

 

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ницца, Сборная Дании, Каспер Дольберг.
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