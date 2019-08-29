Аякс продал молодого таланта

Ницца объявила о переходе датского нападающего Аякса Каспера Дольберга. 21-летний форвард уже прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом.
Трансфер Дольберга обошелся Ницце в 20,5 млн евро, информирует официальный сайт Аякса.
Les premiers pas niçois de @Dolbergofficial pic.twitter.com/xq1FVpQnzI
— OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2019
Срок контракта пока неизвестен. Датчанин стал настоящим открытием в сезоне 2017/18 – им интересовались Реал и другие гранды, однако в прошлом сезоне Дольберг выступал уже не так ярко, потеряв статус основного игрока.
В его активе 12 голов в 39-ти матчах.
Заметим, что ранее Аякс покинули Фрэнки де Йонг и Маттейс Де Лигт, которые перешли в Барселону и Ювентус соответственно.