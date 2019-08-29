Карпаты разорвали контракт со скандальным легионером

Новости спорта:Кевин Мендес покинул львовские Карпаты.

Львовские Карпаты приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с 23-летним уругвайским нападающим Кевином Мендесом из-за неоднократных нарушений условий контракта со стороны футболиста.

ФК Карпаты вынужден прекратить сотрудничество с уругвайским легионером Кевином Мендесом. Игрок, перешедший во львовский клуб в 2018-м году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба и, даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам.

Приведенные ниже обстоятельства (каждое из которых является, конечно, должным образом задокументированным) не оставляют Карпатам другого выбора, чем разорвать контракт с футболистом:

1. Еще во времена тренерства Фабри Гонсалеса игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировки, что, в свою очередь, в целом негативно влияло на восстановление и подготовительный процесс команды к официальным матчам.

2. В соответствии с требованиями контракта, Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан за полгода после заключения контракта выучить украинский язык. Никто не требовал от футболиста цитировать Франко, однако даже азами общения на украинском Мендес овладеть за более чем год так и не смог. Это недавно было официально засвидетельствовано внешним независимым тестированием игрока.

И если во время тренировок основной команды Мендес мог как-то объясниться с партнерами или тренером при помощи переводчика (что, однако, не решало вопросы во время официальных матчей), то после перевода в дублирующий состав игрок из-за абсолютного нежелания учиться оказался в языковом вакууме.

3. Случай, произошедший 21.08.2019, является вопиющим проявлением неуважения Мендеса (к слову, не самого высокооплачиваемого в команде) к партнерам и клубу. На тренировке уругваец совершил серьезное нарушение правил игры в футбол против юного воспитанника «Карпат» — нанес удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава, а когда игрок после получения медицинской помощи все-таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо.

В итоге — перелом челюсти в двух местах, больница, операция... Уругваец даже не извинился ни перед молодым воспитанником клуба, ни перед его родителями, которые приехали из другой области и живут в одной палате с пострадавшим. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, ответил, что посоветуется с адвокатом.