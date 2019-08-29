Погба намерен приступить к "плану Азара", чтобы стать частью Реала

Новости спорта:Французский полузащитник Поль Погба хочет перейти из Манчестер Юнайтед в стан мадридского Реала.

Французский полузащитник является главной трансферной целью тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

По информации Marca, руководство Манчестер Юнайтед не намерен отпускать своего игрока за сумму менее, чем в 200 миллионов евро.

Сам игрок все еще надеется на то, что переход состоится. Но в случае, если он останется в Юнайтед, Погба намерен сделать так же, как в прошлом сезоне Эден Азар. Контракт Поля с МЮ заканчивается летом 2021 года, а потому следующим летом "красные дьяволы" могут быть сговорчивее.

Сообщалось о том, что Реал может заключить сделки с ван де Бееком из Аякса и Эриксеном из Тоттенхэма, но сам французский специалист намерен подписать именно Погба.