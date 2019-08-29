Украинский футболист перешел в эстонский чемпионат

Новости спорта:Иван Лобай сменил перволиговый Рух на эстонский Нымме Калью

Как сообщает пресс-служба Нымме Калью, украинский защитник Иван Лобай продолжит карьеру в чемпионате Эстонии.

Воспитанник "Карпат" в последнее время выступал в Первой лиге за Рух. Срок соглашения футболиста с эстонским клубом не сообщается.

"Эмоции очень положительные. Я знаю как тренера, так и игроков, в клубе очень хорошая атмосфера. Меня очень хорошо приняли. Я хочу выиграть титулы и развиваться, как игрок, и как человек. Я думаю, что Калью является отличным местом для этого. Я представлял Украину в различных молодежных командах и поставил перед собой цель играть и за сборную Украины", - рассказал Лобай в интервью официальному сайту Нымме Калью.

Главным тренером эстонского клуба является украинец Роман Кожуховский. Также за Нымме Калью выступает украинский защитник Андрей Маркович.