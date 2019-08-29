Месси признан лучшим нападающим прошлого сезона Лиги чемпионов

Новости спорта:Лидер каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим нападающим по итогам сезона Лиги чемпионов.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан УЕФА лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В голосовании 32-летний нападающий сине-гранатовых опередил сенегальца Садио Мане («Ливерпуль») и португальца Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, в минувшем сезоне Месси помог «Барселоне» добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где каталонцы по сумме двух встреч уступили будущему победителю «Ливерпулю» (3:0, 0:4). Сам аргентинец принял участие в 10 играх турнира. На его счету 12 забитых мячей и 3 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Месси является воспитанником «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых он выступает с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.