СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар близок к возвращению в каталонскую Барселону.

Как утверждает Sky Sport Italia, "Барселона" договорилась с "ПСЖ" о трансфере нападающего сборной Бразилии Неймара. Как известно, переговоры о возвращении Неймара активизировались на этой неделе, и, похоже, достигли конца.

Как сообщалось накануне, "ПСЖ" отклонил предложение "Барселоны" в размере 130 миллионов евро, а также от включенных в сделку Ивана Ракитича и Жан-Клера Тодибо, плюс, сезонную аренду нападающего Усмана Дембеле.

Тем не менее, итальянская телекомпания заявляет, что соглашение достигнуто.

Пока не сообщается, изменены ли условия сделки по Неймару, и кто покинет Барселону в направление Парижа. Как известно, 27-летний Неймар стал самым дорогим игроком в мире. За его трансфер летом 2017 года из "Барселоны" в "ПСЖ" были заплачены 222 миллиона евро.