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СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару

СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
21:04 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар близок к возвращению в каталонскую Барселону.

Как утверждает Sky Sport Italia, "Барселона" договорилась с "ПСЖ" о трансфере нападающего сборной Бразилии Неймара. Как известно, переговоры о возвращении Неймара активизировались на этой неделе, и, похоже, достигли конца.

Как сообщалось накануне, "ПСЖ" отклонил предложение "Барселоны" в размере 130 миллионов евро, а также от включенных в сделку Ивана Ракитича и Жан-Клера Тодибо, плюс, сезонную аренду нападающего Усмана Дембеле.

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Тем не менее, итальянская телекомпания заявляет, что соглашение достигнуто.

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Пока не сообщается, изменены ли условия сделки по Неймару, и кто покинет Барселону в направление Парижа. Как известно, 27-летний Неймар стал самым дорогим игроком в мире. За его трансфер летом 2017 года из "Барселоны" в "ПСЖ" были заплачены 222 миллиона евро.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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