Основной форвард Атлетико получил травму

Новости спорта:Испанский нападающий Альваро Мората получил травму колена и пропустит ближайшие матчи.

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил несложную травму правого колена, сообщают официальные источники клуба. Пока клуб не сообщал, насколько выбыл футболист, однако предполагается, что он будет готов сыграть за сборную Испании в будущих отборочных матчах.

"Форвард "Атлетико" повредил колено во время тренировки в среду и прошел МРТ, которое подтвердило растяжение, - говорится в заявлении клуба клуба.

К счастью для "матрасников", отсутствие Мораты совпадает с возвращением Диего Косты, сообщает Marca. Коста был дисквалифицирован с момента получения красной карточки в поединке против "Барселоны" в апреле.

Как известно, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне был ярым защитником Косты и теперь собирается вернуть его в основной состав команды.