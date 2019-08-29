Брага во второй раз побеждает Спартак и выходит в групповой раунд ЛЕ

Новости спорта:Португальская Брага в ответном матче побеждает Спартак и выходит в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» принимал «Брагу». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды.

Автором первого мяча стал полузащитник «Браги» Рикарду Орта, отличившийся на 42-й минуте после передачи хавбека Андре Орты. Перед свистком на перерыв Рикарду Орта оформил дубль, голевой пас отдал нападающий Паулинью. На 89-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Первую встречу команды провели в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, «Брага» вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» покинул турнир.