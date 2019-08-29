Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы (Фото, Видео)

Новости спорта:Луганская Заря под руководством Виктора Скрипника не смогла пробиться в следующий раунд Лиги Европы УЕФА.

Сегодня, 29 августа, луганская Заря играла ответный поединок плей-офф Лиги Европы УЕФА против Эспаньола. Этот матч стал последним для луганчан в этом еврокубковом сезоне. Команде Скрипника не удалось достичь нужного результата после поражения в Барселоне со счетом 1:3.

Лига Европы. Плей-офф

Заря — Эспаньол 2:2 (первый матч — 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 — Феррейра, 35, Варгас, 62

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский — Будковский (Кабаев, 81).

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила — Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) — Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76).

Стоит отметить, что на матче в Запорожье присутствовал полный стадион фанатов. Болельщики максимально поддерживали команду Виктора Скрипника, но к сожалению Заре не удалось пройти более сильного и именитого соперника.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет завтра, 30 августа. На этой стадии Украину представят ФК Александрия и киевское Динамо.