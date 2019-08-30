Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Заря не сумела обыграть Эспаньол и покинула Лигу Европы.

Луганская Заря сыграла вничью дома против Эспаньолаа в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, но этого не хватило, чтобы выйти в следующий этап турнира.

Обзор матча:

Заря - Эспаньол 2:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 35, Варгас, 62

Заря: Шевченко - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 81).

Эспаньол: Д. Лопес - Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила - Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) - Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76).