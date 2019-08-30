Скачать
Пятница, 30.08.2019
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы (Фото, Видео)
Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы (Фото, Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019

Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
08:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Заря не сумела обыграть Эспаньол и покинула Лигу Европы.

Луганская Заря сыграла вничью дома против Эспаньолаа в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, но этого не хватило, чтобы выйти в следующий этап турнира.

Обзор матча:

Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы

Заря - Эспаньол 2:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 35, Варгас, 62

Заря: Шевченко - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 81).

Эспаньол: Д. Лопес - Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила - Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) - Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
02 Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции
03 Наставник Шахтера - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
04 Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
05 Ровно 20 лет назад Шевченко забил дебютный гол за Милан (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь