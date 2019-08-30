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Малиновский - о жеребьевке ЛЧ: Аталанта будет бороться за первые позиции

Малиновский - о жеребьевке ЛЧ: Аталанта будет бороться за первые позиции
08:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал, что думает об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, что она прошла вчера, 29 августа в Монако. К команде из Бергамо присоединились Манчестер Сити, Шахтер и Динамо Загреб.

"Когда увидел, что Шахтеру попался Манчестер Сити – было смешно. Потом и Аталанта добавилась. Неожиданно. Вряд ли, кто-то мог сказать до начала жеребьевки, что будет именно такая группа. Будет интересно. Перед жеребьевкой с женой гадали, кто может попасться. Я сказал, что попадется Шахтер.

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Какое место хотим занять? Это будет решать тренерский штаб. В Италии очень важно хорошо выступать в чемпионате. Будет тяжело играть на два фронта. Думаю, Шахтер и Манчестер Сити будут претендовать на первые два места. Однако и Аталанта будет бороться за первые позиции.

"Динамо Загреб? Неудобная команда. Но если мы хотим пробиться дальше, то должны обыгрывать такие команды. В чьи ворота хочу забить больше? Наверное, в ворота Манчестер Сити", - рассказал он в эфире программы Футбол NEWS. 

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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