Реал поддержал экс-наставника Барселоны, у которого умерла дочь

Новости спорта:Реал выразил соболезнование Луису Энрике.

В футбольном клубе Реал выразили соболезнования бывшему главному тренеру Барселоны и сборной Испании Луису Энрике в связи со смертью его девятилетней дочери. Об этом передает пресс-служба клуба в Twitter.

"Реал разделает боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить свои глубокие соболезнования в эти трудные времена", - говорится в соболезновании.

El Real Madrid C. F. se une al dolor de @LUISENRIQUE21 y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 29 августа 2019 г.

В течение последних пяти месяцев дочь специалиста боролась с остеогенной саркомой. Из-за болезни ребенка Энрике ушел в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

"Мы будем очень по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Покойся с миром", - написал Луис Энрике после смерти дочери.