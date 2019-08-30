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Реал поддержал экс-наставника Барселоны, у которого умерла дочь

Реал поддержал экс-наставника Барселоны, у которого умерла дочь
22:29 Сегодня Телеграф Страна.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Реал выразил соболезнование Луису Энрике.

В футбольном клубе Реал выразили соболезнования бывшему главному тренеру Барселоны и сборной Испании Луису Энрике в связи со смертью его девятилетней дочери. Об этом передает пресс-служба клуба в Twitter.

"Реал разделает боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить свои глубокие соболезнования в эти трудные времена", - говорится в соболезновании.

В течение последних пяти месяцев дочь специалиста боролась с остеогенной саркомой. Из-за болезни ребенка Энрике ушел в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

Умерла дочь известного тренера

"Мы будем очень по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Покойся с миром", - написал Луис Энрике после смерти дочери.

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ФК Реал, ФК Барселона, Чемпионат Испании, Луис Энрике.
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