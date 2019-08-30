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Валенсия надеется заполучить защитника Наполи

Валенсия надеется заполучить защитника Наполи
09:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Албанский защитник близок к смене клубной прописки.

Валенсия согласовала условия контракта с защитником Наполи Элсидом Хюсаем, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации источника, теперь Летучим мышам предстоит договориться с Наполи. Предполагается, что они возьмут Хюсая в аренду с опцией выкупа, который будет активирован после определенного количества сыгранных матчей албанцем в футболке Валенсии.

В лице Элсида Хюсая Валенсия видит замену для защитника Кристиано Пиччини, который из-за травмы выбыл из игры на пять месяцев.

Ранее сообщалось, что в трансфере Хюсая был заинтересован Тоттенхэм и Атлетико.

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В прошлом сезоне Хюсай провел 35 матчей за Наполи, отметившись 2 результативными передачами. В первом поединке стартовавшего сезона против Фиорентины (4:3) 25-летний защитник провел на поле лишь шесть минут.

Валенсия после двух туров Ла Лиги имеет лишь одно набранное очко. В следующем туре команда Марселино Тораля дома будет принимать новичка элитного дивизиона — Мальорку. Эта встреча состоится в воскресенье, 1 сентября.

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ФК Валенсия, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Элсид Хюсай.
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