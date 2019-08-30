Капитан Динамо (Загреб): Мы сможет обыграть Аталанту и Шахтер

Новости спорта:Хавбек загребского "Динамо" высказался о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

Македонский легионер загребского «Динамо» Ариян Адеми полагает, что единственной командой, с которой хорватам будет сложно конкурировать в группе Лиги чемпионов будет чемпион Англии «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» - это команда, которая не из этого мира. Она с другой планеты.

А вот «Шахтер» и «Аталанту» мы обыграть можем. Думаю, у нас есть хорошие шансы против этих двух команд, поэтому уверен, что «Динамо» сможет выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов», - заявил Адеми.

Напомним, «Шахтер» попал в группу С. Против загребского «Динамо» дончане сыграют 22 октября на своем поле и 6 ноября на выезде