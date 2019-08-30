Президент Баварии уходит в отставку

Новости спорта:Ули Хеннес находится в структуре Баварии 27 лет.

Ули Хенесс покидает должность президента мюнхенской Баварии – об этом сообщает официальный Твиттер "немецкой машины".

"Хенесс не будет принимать участие в выборах президента клуба в ноябре, на его место выдвинут председателя наблюдательного совета Герберта Хайнера".

Uli Hoeneß steps down as club president. Herbert Hainer nominated as his successor. More on this to follow. pic.twitter.com/Vy8nSAlFHT — FC Bayern English (@FCBayernEN) 29 августа 2019 г.

Хайнер уже был президентом клуба, когда Хенесс отбывал наказание за уклонение от уплаты налогов – в 2016 году.

Ули вернулся на руководящий пост в "Баварии". Первый раз Хенесс возглавил клуб в 2009 году, в структуре мюнхенцев он находится уже 27 лет. Известно, что немец сохранит пост в наблюдательном совете клуба до ноября 2023 года.