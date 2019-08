Президент Баварии уходит в отставку

Ули Хенесс покидает должность президента мюнхенской Баварии – об этом сообщает официальный Твиттер "немецкой машины".

"Хенесс не будет принимать участие в выборах президента клуба в ноябре, на его место выдвинут председателя наблюдательного совета Герберта Хайнера".

Uli Hoeneß steps down as club president.

Herbert Hainer nominated as his successor.

More on this to follow. pic.twitter.com/Vy8nSAlFHT

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 29 августа 2019 г.