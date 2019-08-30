Интер придумал хитрый способ избавиться от Икарди

Новости спорта:Будущее форварда Интера Мауро Икарди по-прежнему не определено.

Интер изменил планы касательно Мауро Икарди, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, миланский клуб рассчитывает продлить контракт с 26-летним форвардом, а после – отправить в аренду.

Действующее соглашение Икарди с Интером рассчитано до 30 июня 2021 года. Аргентинец намерен перебраться в Ювентус, но туринский клуб не делал никаких предложений "нерадзурри".

Кроме того, в услугах Икарди заинтересованы Атлетико, Наполи и Монако.

Ранее спортивный директор Интера Джузеппе Маротта отреагировал на комментарий агента Мауро Икарди Ванды Нары о том, что форвард хочет остаться в клубе.