Реброву покорилось уникальное достижение в Ференцвароше

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«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва начинал квалификацию в Лиге чемпионов, где преодолел 2 раунда, однако затем вылетел в отбор к групповому этапу Лиги Европы.

В четверг венгерский чемпион одолел литовскую «Судуву» 4:2 и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы.

Для «Ференцвароша» это первый за 15 лет выход в групповой этап еврокубка.

«Если смотреть по счету, то может показаться, что нам было легко, однако на самом деле это не так. У нас настоящая команда, и мне очень приятно работать с этими игроками».

«Я не знаю, как «Ференцварош» выглядел в прошлом, но я считаю, что мы сумели добиться прогресса. Теперь готовимся к групповому этапу, там будет совсем другой ритм», - сказал Ребров.

Жеребьевка группового этапа состоится сегодня в 14:00.