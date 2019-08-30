Тренер Эспаньола похвалил футболистов Зари после матча ЛЕ

Новости спорта:Наставник Эспаньола остался доволен уровнем игры своей команды.

Главный тренер Эспаньола Давид Гальего дал пресс-конференцию после гостевого матча против Зари (2:2) в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По словам специалиста, он доволен приемом в Украине, а также отметил высокий уровень игры своей команды.

«Для нас это была очень хорошая игра, и я поздравляю всех футболистов с победой. Также благодарен тому приему, который был организован украинской стороной, всё было на высоком уровне», — цитирует Эспаньола официальный сайт Зари.

«Я очень доволен результатом, и мы достигли того, чего хотели. На чужом поле играть намного тяжелее, поэтому, это был сложный шаг для нас. Мы будем рады представить нашу команду Европе. За последних два года команда стала сильнее, и именно поэтому мы вышли на более высокий уровень. Теперь мы можем говорить о себе, как о команде европейского уровня. Вся Испания может гордиться результатом сегодняшней игры».

Давид Гальего считает, что Заря имеет большой потенциал, а игра луганчан ему очень понравилась.

«Мои впечатления об игре Зари, и какие у нее могут быть перспективы? Мне очень понравилось, как играла Заря. Футболисты очень профессионально подходили к игре. Я более чем уверен, что команда имеет большой потенциал. Хотел бы еще поблагодарить всех болельщиков. Благодаря им игра получилась очень качественной, в ней было много эмоций, и на стадионе была прекрасная атмосфера».

Сегодня Эспаньол узнает своих соперников на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00 по киевскому времени.

Свой следующий матч команда Давида Гальего проведет в воскресенье, 1 сентября, дома против Гранады.