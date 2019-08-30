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Официально: Алексис Санчес стал футболистом Интера

Официально: Алексис Санчес стал футболистом Интера
10:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Форвард будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

Миланский "Интер" на официальном сайте объявил о приобретении чилийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Игрок будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Алексис перешел в "Манчестер Юнайтед" в начале 2018 года из лондонского "Арсенала". Ранее 30-летний чилийский форвард выступал за каталонскую "Барселону", "Ривер Плейт", "Коло-Коло", "Удинезе" и "Кобрелоа".

В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Алексиса с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Напомним, что "Интер" сыграет в Лиге чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" – в Лиге Европы. Миланский клуб сыграет против "Барселоны", "Боруссии" Д и "Славии". И донецкий "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов. В группе С "горняки" сыграют против английского "Манчестер Сити", хорватского "Динамо" и итальянской "Аталанты". Отметим, что за "Сити" играет украинец Александр Зинченко, а в "Аталанте" выступает еще один наш соотечественник – Руслан Малиновский.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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