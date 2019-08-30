Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал

Новости спорта:Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своем отношении к Александру Зинченко.

Андрей Воронин объяснил, почему когда-то сильно критиковал Александра Зинченко.

"Мне тоже пишут об этом какие-то идиоты – а в чем я вообще его критиковал? Поломать руки – это, что, критика? Если бы я комментировал его игру, то да, а так – мы говорим про поведение на поле 17-летнего футболиста, который первый раз в сборную приехал – это неприемлемо.

Отдать неправильно одну передачу, затем вторую и разводить при этом руками? Да ты должен эти руки опустить и бежать назад, отбирать мяч. Если бы при Лужном я вот так поднял руки, он бы мне по голове в раздевалке дал – и правильно бы сделал".

По поводу моих слов про Зинченко в Сити – мол, такое возможно только в PlayStation. Послушай, сколько у нас футболистов "играло во всех клубах мира" – ну, по прессе. Ярмоленко играл в "Милане", "Реале", "Барселоне" – тот же Коноплянка.

Поэтому, когда мне позвонили, я и спросил – где, в PlayStation? То, что он сейчас игрок основного состава, обозначает, что он действительно молодец. Это один из немногих футболистов, который действительно играет в Европе".