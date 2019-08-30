Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:Роман Яремчук пропустил матч против Риеки из-за травмы ахиллова сухожилия.

По информации бельгийского издания Nieuwsblad, Роман Яремчук получил повреждение, которое и стало причиной его невыхода на поле в матче квалификации Лиги Европы против Риеки.

Сообщается, что у игрока сборной Украины травма ахиллова сухожилия. Нападающий также вряд ли сыграет против Серкль Брюгге и может не восстановиться к матчам сборной Украины.

"Роман страдал в течение двух или трех недель, но мы держали все под контролем", — приводит слова главного тренера Гента Джесса Торупа источник. — "Мы дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, но когда он возобновил тренировки, почувствовал боль через полчаса.

После проверки врач сказал, что риск получить травму слишком велик. Роман получил инъекцию, которая ускоряет процесс выздоровления".

Сборная Украины в начале сентября сыграет отборочный матч чемпионата Европы против Литвы, а также товарищеский поединок с Нигерией