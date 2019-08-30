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Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020

Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020
13:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Яремчук пропустил матч против Риеки из-за травмы ахиллова сухожилия.

По информации бельгийского издания Nieuwsblad, Роман Яремчук получил повреждение, которое и стало причиной его невыхода на поле в матче квалификации Лиги Европы против Риеки.

Сообщается, что у игрока сборной Украины травма ахиллова сухожилия. Нападающий также вряд ли сыграет против Серкль Брюгге и может не восстановиться к матчам сборной Украины.

"Роман страдал в течение двух или трех недель, но мы держали все под контролем", — приводит слова главного тренера Гента Джесса Торупа источник. — "Мы дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, но когда он возобновил тренировки, почувствовал боль через полчаса.

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После проверки врач сказал, что риск получить травму слишком велик. Роман получил инъекцию, которая ускоряет процесс выздоровления".

Сборная Украины в начале сентября сыграет отборочный матч чемпионата Европы против Литвы, а также товарищеский поединок с Нигерией

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Евро-2020, Сборная Украины по футболу, ФК Риека, Роман Яремчук, ФК Гент.
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