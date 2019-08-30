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Защитник Шахтера: Нам по силам выйти из группы ЛЧ

Защитник Шахтера: Нам по силам выйти из группы ЛЧ
11:52 Сегодня Телеграф Sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Давид Хочолава верит, что Шахтер сможет выйти в 1/8 плей-офф ЛЧ.

В результате жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов Шахтеру выпало сыграть против Манчестер Сити, Аталанты и Динамо Загреб.

Жребий прокомментировал защитник Давид Хочолава.

«Уже чуть устали играть против Манчестер Сити. Но мы все равно не ожидали легкой группы. Так что впечатления только положительные. Довольны жеребьевкой. Будем делать все, чтобы пройти дальше. Будем играть против Зинченко и Малиновского. Это добавит изюминки нашим матчам. Мы их хорошо знаем».

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«Но мы уже и футболистов Сити хорошо выучили. Там все противные в хорошем смысле этого слова. Очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будут очень тяжелые встречи, но жеребьевка так решила».

«Думаю, нам по силам выйти из группы. Если сыграем каждый матч на своем максимуме, то пройдем дальше», — сказал Хочолава.

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ФК Шахтер, ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, Давид Хочолава.
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