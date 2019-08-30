СМИ: три турецких клуба хотят купить защитника Динамо

Новости спорта:Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано интересен турецким грандам.

30-летний защитник киевского Динамо, который не провел за столичный клуб ни единого матча, попал в сферу интересов турецких грандов, сообщает портал Futbolperuano.

По информации источника, в борьбу за перуанца вступили Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай, которых футболист заинтересовал качественным выступлением на Кубке Америки.

Источник сообщает, что Галатасарай и Бешикташ имеют небольшое преимущество в переговорах, ведь клубы продолжают выступления в европейский кубковых турнирах.

Самбрано, который перебрался в Динамо зимой 2018 года, так и не сыграл ни единого матча за киевлян. В августе прошлого года он отправился в аренду в Базель, проведя за швейцарский клуб 10 матчей и забив один гол. С Динамо Самбрано связывает контракт до лета 2021 года.