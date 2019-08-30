Украинский полузащитник Шахтера: В каждом матче ЛЧ будем бороться за победу

Новости спорта:Сергей Болбат настроен побеждать в каждой игре.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат признаётся, что никто из футболистов "оранжево-чёрных" не хотел встретиться с подопечными Хосепа Гвардиолы.

- Никто из нас не ставил на Сити, но мы снова получили в соперники "горожан". Два года подряд играли с "Манчестер Сити". Была маленькая вероятность того, что жребий снова сведёт Шахтёр с британцами. Тем не менее, мы снова поедем в Англию.

Взять реванш? Будем стараться проявить себя как можно лучше и добывать очки. Это касается не только матчей с Сити. В каждом поединке будем играть на победу, - сказал Болбат в интервью телеканалу Футбол 1.

Шахтёр - единственный представитель Украины в основной сетке Лиги чемпионов. "Оранжево-чёрные" сыграют с Манчестер Сити, загребским "Динамо" и Аталантой из Бергамо.