"Группа у нас хорошая": Срна прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Новости спорта:Дарио Срна рассказал о каждом сопернике в ЛЧ.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна дал свой комментарий по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая определила в соперники Горнякам Манчестер Сити, Аталанту и Динамо З. По словам хорвата, Шахтер может быть доволен жеребьевкой и команда 100% будет бороться за выход в плей-офф.

«Всегда жеребьевка может быть лучше, может быть хуже. Третий раз подряд Манчестер Сити, уже знаем их хорошо, поэтому можем быть довольны. Шахтер — это команда, которая долго играет в Лиге чемпионов, есть опыт. Динамо Загреб — молодая команда, которую я хорошо знаю, много молодых хороших футболистов, знаю хорошо тренера, показывает хороший футбол», - заявил Срна.

«Аталанта — хорошая команда, которая заняла высокое место в чемпионате Италии, играла в финале Кубка против Лацио, поэтому я считаю, что у нас группа хорошая, но Шахтер 100% будет бороться за выход во второй круг».

Групповой этап Лиги чемпионов Шахтер откроет 18 сентября, когда дома будет принимать Манчестер Сити.