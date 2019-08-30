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"Группа у нас хорошая": Срна прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

"Группа у нас хорошая": Срна прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
16:13 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Дарио Срна рассказал о каждом сопернике в ЛЧ.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна дал свой комментарий по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая определила в соперники Горнякам Манчестер Сити, Аталанту и Динамо З. По словам хорвата, Шахтер может быть доволен жеребьевкой и команда 100% будет бороться за выход в плей-офф.

«Всегда жеребьевка может быть лучше, может быть хуже. Третий раз подряд Манчестер Сити, уже знаем их хорошо, поэтому можем быть довольны. Шахтер — это команда, которая долго играет в Лиге чемпионов, есть опыт. Динамо Загреб — молодая команда, которую я хорошо знаю, много молодых хороших футболистов, знаю хорошо тренера, показывает хороший футбол», - заявил Срна.

«Аталанта — хорошая команда, которая заняла высокое место в чемпионате Италии, играла в финале Кубка против Лацио, поэтому я считаю, что у нас группа хорошая, но Шахтер 100% будет бороться за выход во второй круг».

Хочолава уверен в выходе из группы

Групповой этап Лиги чемпионов Шахтер откроет 18 сентября, когда дома будет принимать Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Загреб), Дарио Срна.
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