Маркевич: У Шахтера слабая оборона

Новости спорта:Мирон Маркевич объяснил, почему Шахтер не займет первое место в группе.

Бывший наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов.

– Итак, Мирон Богданович, группа такова: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб и Аталанта. Ваши первые впечатления?

– Тяжелый жребий. Манчестер Сити – без комментариев. Загреб, думаю, никакой весомой роли в группе играть не будет. А вот Аталанта – серьезная команда.

– Тем более, усиленная Малиновским...

– Дело даже не в этом. Там была хорошая команда и без Малиновского. Придется трудно.

– Третий год подряд соперником Шахтера становится грозный Манчестер Сити. Команд – на любой вкус, но Гвардиола упорно преследует "горняков". Рок? Горькая насмешка фортуны?

–Да там в первой корзине все команды – серьезные. А то, что выпадает Ман Сити – это стечение обстоятельств, что делать. Разве с Ювентусом или Ливерпулем было бы легче?

– Шансов в борьбе за первое место в "горняков" нет?

– Шансов на первое место я у нас не вижу. А за второе надо бороться. Все дело в том, что у Шахтера – слабая оборона. Это самая большая проблема команды. Зато у соперников – серьезная атака. Поэтому будет непросто.