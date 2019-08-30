Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Маркевич: У Шахтера слабая оборона

Маркевич: У Шахтера слабая оборона
17:18 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мирон Маркевич объяснил, почему Шахтер не займет первое место в группе.

Бывший наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов.

– Итак, Мирон Богданович, группа такова: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб и Аталанта. Ваши первые впечатления?

– Тяжелый жребий. Манчестер Сити – без комментариев. Загреб, думаю, никакой весомой роли в группе играть не будет. А вот Аталанта – серьезная команда.

– Тем более, усиленная Малиновским...

– Дело даже не в этом. Там была хорошая команда и без Малиновского. Придется трудно.

Шахтер огласил список игроков заявленных в ЛЧ

– Третий год подряд соперником Шахтера становится грозный Манчестер Сити. Команд – на любой вкус, но Гвардиола упорно преследует "горняков". Рок? Горькая насмешка фортуны?

–Да там в первой корзине все команды – серьезные. А то, что выпадает Ман Сити – это стечение обстоятельств, что делать. Разве с Ювентусом или Ливерпулем было бы легче?

– Шансов в борьбе за первое место в "горняков" нет?

– Шансов на первое место я у нас не вижу. А за второе надо бороться. Все дело в том, что у Шахтера – слабая оборона. Это самая большая проблема команды. Зато у соперников – серьезная атака. Поэтому будет непросто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Атланта, Мирон Маркевич, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
02 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
03 Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал
04 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
05 Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь