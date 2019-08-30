Наставник МЮ - о возможном возвращении Ибрагимовича в АПЛ

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова Златана Ибрагимовича, который выразил готовность вернуться в британский клуб. В настоящее время швед выступает в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Всё бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38.

Разница, как вы понимаете, большая.

Он отлично провёл время в Манчестере и, как я вижу, по-прежнему чувствует себя отлично. Если говорить о трансфере, то всё может быть.

У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке — если он серьёзно, то я готов с ним переговорить. Не думаю, что он вернётся, но его карьера в «МЮ» была великолепна», — цитирует Сульшера Metro.