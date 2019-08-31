Тренер Копенгагена: Динамо - клуб с большими амбициями

Главный тренер Копенгагена сказал, что Динамо обладает хорошими исполнителями.
"Пока не знаем команды соперников в деталях. Знаем, что Динамо – клуб с большими европейскими традициями, в их составе есть много талантливых, индивидуально сильных игроков.
Например таких, как Беньямин Вербич, которого хорошо знают наши болельщики. Для нас, как для клуба, важно проводить такие матчи и из года в год быть участником европейских турниров.
Мы постараемся хорошо провести матчи, получить опыт, с нетерпением ждем старта", – цитирует Сольбаккена официальный сайт Копенгагена.
Напомним, по результатам жеребьевки Лиги Европы Динамо попало в группу с Копенгагеном, Мальме и Лугано.