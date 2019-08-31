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Тренер Копенгагена: Динамо - клуб с большими амбициями

Тренер Копенгагена: Динамо - клуб с большими амбициями
02:53 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Столле Сольбаккен проявил уважение к Динамо

Главный тренер Копенгагена сказал, что Динамо обладает хорошими исполнителями.

"Пока не знаем команды соперников в деталях. Знаем, что Динамо – клуб с большими европейскими традициями, в их составе есть много талантливых, индивидуально сильных игроков.

Например таких, как Беньямин Вербич, которого хорошо знают наши болельщики. Для нас, как для клуба, важно проводить такие матчи и из года в год быть участником европейских турниров.

Мы постараемся хорошо провести матчи, получить опыт, с нетерпением ждем старта", – цитирует Сольбаккена официальный сайт Копенгагена.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ

Напомним, по результатам жеребьевки Лиги Европы Динамо попало в группу с Копенгагеном, Мальме и Лугано.

 

 

 

 

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Копенгаген, ФК Мальме, Беньямин Вербич.
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