Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнали "Динамо", которое не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и "Александрия", финишировавшая третьей в минувшем сезоне чемпионата Украины.
Перед стартом жеребьевки был определен лучший игрок прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Лучшим признали экс-футболиста Челси Эдена Азара, который завоевал титул ЛЕ в прошлом сезоне.
Группа A
Севилья (ESP)
АПОЭЛ (CYP)
Карабах (AZE)
Ф91 Дюделанж (LUX)
Группа B
Динамо Киев (UKR)
Копенгаген (DEN)
Мальме (SWE)
Лугано (SUI)
Группа C
Базель (SUI)
Краснодар (RUS)
Хетафе (ESP)
Трабзонспор (TUR)
Группа D
Спортинг Лиссабон (POR)
ПСВ Эйндховен (NED)
Русенборг (NOR)
ЛАСК Линц (AUT)
Группа E
Лацио (ITA)
Селтик (SCO)
Ренн (FRA)
ЧФР Клуж (FRA)
Группа F
Арсенал (ENG)
Айнтрахт Франкфурт (GER)
Стандард Льеж (BEL)
Витория Гимараэш (POR)
Группа G
Порту (POR)
Янг Бойз (SUI)
Фейеноорд (NED)
Рейнджерс (SCO)
Группа H
ЦСКА Москва (RUS)
Лудогорец (BUL)
Эспаньол (ESP)
Ференцварош (HUN)
Группа I
Вольфсбург (GER)
Гент (BEL)
Сент-Этьенн (FRA)
Александрия (UKR)
Группа J
Рома (ITA)
Боруссия Менхенгладбах (GER)
Истанбул Башакшехир (TUR)
Вольфсбергер (AUT)
Группа K
Бешикташ (TUR)
Брага (POR)
Вулверхэмптон (ENG)
Слован Братислава (SVK)
Группа L
Манчестер Юнайтед (ENG)
Астана (KAZ)
Партизан Белград (SRB)
АЗ Алкмаар (NED)
Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину в самом престижном клубном евротурнире представляет донецкий Шахтер. Соперниками Шахтера по группе стали: Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта.