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Пятница, 30.08.2019
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Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы
Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Динамо и Александрия узнали своих соперников в групповом этапе Лиги Европы.

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнали "Динамо", которое не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и "Александрия", финишировавшая третьей в минувшем сезоне чемпионата Украины.

Перед стартом жеребьевки был определен лучший игрок прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Лучшим признали экс-футболиста Челси Эдена Азара, который завоевал титул ЛЕ в прошлом сезоне.

Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Группа A

Севилья (ESP)

АПОЭЛ (CYP)

Карабах (AZE)

Ф91 Дюделанж (LUX)

Группа B

Динамо Киев (UKR)

Копенгаген (DEN)

Мальме (SWE)

Лугано (SUI)

Группа C

Базель (SUI)

Краснодар (RUS)

Хетафе (ESP)

Трабзонспор (TUR)

Группа D

Спортинг Лиссабон (POR)

ПСВ Эйндховен (NED)

Русенборг (NOR)

ЛАСК Линц (AUT)

Группа E

Лацио (ITA)

Селтик (SCO)

Ренн (FRA)

ЧФР Клуж (FRA)

Группа F

Арсенал (ENG)

Айнтрахт Франкфурт (GER)

Стандард Льеж (BEL)

Витория Гимараэш (POR)

Группа G

Порту (POR)

Янг Бойз (SUI)

Фейеноорд (NED)

Рейнджерс (SCO)

Группа H

ЦСКА Москва (RUS)

Лудогорец (BUL)

Эспаньол (ESP)

Ференцварош (HUN)

Группа I

Вольфсбург (GER)

Гент (BEL)

Сент-Этьенн (FRA)

Александрия (UKR)

Группа J

Рома (ITA)

Боруссия Менхенгладбах (GER)

Истанбул Башакшехир (TUR)

Вольфсбергер (AUT)

Группа K

Бешикташ (TUR)

Брага (POR)

Вулверхэмптон (ENG)

Слован Братислава (SVK)

Группа L

Манчестер Юнайтед (ENG)

Астана (KAZ)

Партизан Белград (SRB)

АЗ Алкмаар (NED)

Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину в самом престижном клубном евротурнире представляет донецкий Шахтер. Соперниками Шахтера по группе стали: Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола.
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