Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась торжественная церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА. Украину на этом этапе турнира представляют две команды: Динамо Киев и ФК Александрия. Луганская Заря, напомним, не смогла пробиться в групповой этап, уступив в плей-офф испанскому Эспаньолу.
Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки для футбольного клуба Александрия и Динамо Киев.
Группа B
1. Динамо (Украина)
2. Копенгаген (Дания)
3. Мальме (Швеция)
4. Лугано (Швейцария)
Группа I
1. Вольфсбург (Германия)
2. Гент (Бельгия)
3. Сент-Эттьен (Франция)
4. Александрия (Украина)
Расписание матчей Александрии и Динамо в Лиге Европы станет известно позже. Следите за новостями на нашем сайте.
Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину в самом престижном клубном евротурнире представляет донецкий Шахтер. Соперниками Шахтера по группе стали: Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта.