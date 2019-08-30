Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы для футбольного клуба Александрия и Динамо.

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась торжественная церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА. Украину на этом этапе турнира представляют две команды: Динамо Киев и ФК Александрия. Луганская Заря, напомним, не смогла пробиться в групповой этап, уступив в плей-офф испанскому Эспаньолу.

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки для футбольного клуба Александрия и Динамо Киев.

Группа B

1. Динамо (Украина)

2. Копенгаген (Дания)

3. Мальме (Швеция)

4. Лугано (Швейцария)

Группа I

1. Вольфсбург (Германия)

2. Гент (Бельгия)

3. Сент-Эттьен (Франция)

4. Александрия (Украина)

Расписание матчей Александрии и Динамо в Лиге Европы станет известно позже. Следите за новостями на нашем сайте.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину в самом престижном клубном евротурнире представляет донецкий Шахтер. Соперниками Шахтера по группе стали: Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта.