Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Италии

Новости спорта:Итальянский защитник Маттео Дармиан вероятнее всего сменит Манчестер Юнайтед на Парму.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в итальянской "Парме". Стоимость трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро, сообщает итальянская пресса. По информации Sky Sport Italia, Sportitalia, Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb трансфер может состояться завтра. Ожидается, что Дармиан подпишет долгосрочный контракт с "Пармой". Предварительно - на 4 года.

Напомним, что летом 2015 года "красные дьяволы" заплатили Дармиана 18 миллионов евро в копилку "Дженоа". Однако 29-летний итальянец появился в составе манкунианцев всего в 92-х матчах за четыре сезона.

Тем не менее, за это время он выиграл с командой два Кубка Англии и титул победителя Лиги Европы. Таким образом Дармиан может стать вторым игроком "Юнайтед", который на этой неделе перейдет в клуб Серии А. Как известно, ранее Крис Смоллинг подписал контракт с "Ромой".