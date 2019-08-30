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Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Италии

Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Италии
17:33 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский защитник Маттео Дармиан вероятнее всего сменит Манчестер Юнайтед на Парму.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в итальянской "Парме". Стоимость трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро, сообщает итальянская пресса. По информации Sky Sport Italia, Sportitalia, Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb трансфер может состояться завтра. Ожидается, что Дармиан подпишет долгосрочный контракт с "Пармой". Предварительно - на 4 года.

Напомним, что летом 2015 года "красные дьяволы" заплатили Дармиана 18 миллионов евро в копилку "Дженоа". Однако 29-летний итальянец появился в составе манкунианцев всего в 92-х матчах за четыре сезона.

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Тем не менее, за это время он выиграл с командой два Кубка Англии и титул победителя Лиги Европы. Таким образом Дармиан может стать вторым игроком "Юнайтед", который на этой неделе перейдет в клуб Серии А. Как известно, ранее Крис Смоллинг подписал контракт с "Ромой".

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Парма, Футбол, Новости футбола, Маттео Дармиан.
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