ПСЖ в понедельник объявит о переходе игрока Реала

Новости спорта:Костариканский голкипер мадридского Реала Кейлор Навас завершает свой переход в стан французского ПСЖ.

Все поклонники украинского футбола внимательно следят за ситуацией с вратарской линией мадридского Реала. Все СМИ отправляли Кейлора Наваса в Пари Сен-Жермен, но мадридцам нужно было найти замену опытному костариканцу.

Как стало известно ранее, клубы решили этот вопрос — "сливочные" возьмут в аренду Ареоля в качестве дублера для Тибо Куртуа.

По сообщениям Marca, уже в понедельник Кейлор Навас будет представлен в качестве игрока парижан. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года.

Сделка отложена до понедельника ввиду того, что голкиперов не успеют зарегистрировать на ближайшие матчи внутренних соревнований, которые состоятся уже на выходных.

Напомним, что в сезоне-2019/2020 планируется, что вторым голкипером мадридского Реала станет Андрей Лунин.