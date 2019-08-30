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ПСЖ в понедельник объявит о переходе игрока Реала

ПСЖ в понедельник объявит о переходе игрока Реала
19:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Костариканский голкипер мадридского Реала Кейлор Навас завершает свой переход в стан французского ПСЖ.

Все поклонники украинского футбола внимательно следят за ситуацией с вратарской линией мадридского Реала. Все СМИ отправляли Кейлора Наваса в Пари Сен-Жермен, но мадридцам нужно было найти замену опытному костариканцу.

Как стало известно ранее, клубы решили этот вопрос — "сливочные" возьмут в аренду Ареоля в качестве дублера для Тибо Куртуа.

По сообщениям Marca, уже в понедельник Кейлор Навас будет представлен в качестве игрока парижан. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года.

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Сделка отложена до понедельника ввиду того, что голкиперов не успеют зарегистрировать на ближайшие матчи внутренних соревнований, которые состоятся уже на выходных.

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Напомним, что в сезоне-2019/2020 планируется, что вторым голкипером мадридского Реала станет Андрей Лунин.

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Кейлор Навас.
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