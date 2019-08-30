Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Ювентус планирует серьезно пополнить бюджет за счет продажи хавбека

Ювентус планирует серьезно пополнить бюджет за счет продажи хавбека
20:29 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Германии Эмре Джан близок к уходу из туринского Ювентуса.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан интересен "Барселоне" и своему бывшему клубу "Баварии". В данный момент в составе бьянконери есть семь центральных полузащитников, и туринцы могут существенно заработать на игроке, который в пришел в их состав в качестве свободного агента. Напомним, что прошлым летом Джан покинул "Ливерпуль" и присоединился в "Ювентусу".

В свою очередь "Барселона", которая может потерять Ивана Ракитича как часть трансфера Неймара, стремиться найти замену хорватскому игроку. Также в своем бывшем игроке заинтересована и "Бавария".

Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали

Напомним, что сегодня испанская пресса сообщила, что переговоры между "ПСЖ" и "Барселоной" по поводу трансфера Неймара завершились безрезультатно, но точка в этой саге еще не поставлена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Эмре Джан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
02 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
03 Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал
04 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
05 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь