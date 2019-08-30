Ювентус планирует серьезно пополнить бюджет за счет продажи хавбека

Новости спорта:Хавбек сборной Германии Эмре Джан близок к уходу из туринского Ювентуса.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан интересен "Барселоне" и своему бывшему клубу "Баварии". В данный момент в составе бьянконери есть семь центральных полузащитников, и туринцы могут существенно заработать на игроке, который в пришел в их состав в качестве свободного агента. Напомним, что прошлым летом Джан покинул "Ливерпуль" и присоединился в "Ювентусу".

В свою очередь "Барселона", которая может потерять Ивана Ракитича как часть трансфера Неймара, стремиться найти замену хорватскому игроку. Также в своем бывшем игроке заинтересована и "Бавария".

Напомним, что сегодня испанская пресса сообщила, что переговоры между "ПСЖ" и "Барселоной" по поводу трансфера Неймара завершились безрезультатно, но точка в этой саге еще не поставлена.