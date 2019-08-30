Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали

Новости спорта:Франческо Баранка рассказал, на чем основываются подозрения в участии "Кремня" в матчах с фикcированным результатом.

Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка дал интервью, в котором рассказал, на чем основываются подозрения в участии "Кремня" в матчах с фикcированным результатом. Напомним, что недавно Баранка заявил, под подозрением четыре матча команды - два официальных и два – контрольных.

- Скажите, пожалуйста, то какая ситуация сейчас относительно дела "Кремня"?

- Мы зафиксировали странное движение денег по нескольким матчей с участием ФК "Кремень" (Кременчуг). Также мы получили в этом рапорт от УЕФА. Под подозрением два официальных матча - один матч в чемпионате, один - в кубке. В УАФ мы уже открыли производство по "Кременю", и мы добавим к этим тезисам новые кейсы и надеемся завершить это дело очень скоро.

- Какие суммы ставились на эти матчи?

- Как вы знаете, все отследить очень трудно, но та информация, которая есть, показывает, что эти игры ставились нереалистичные, необычные и очень большие суммы. Причем, ставки менялись по ходу игры, что, скажем так, синхронизировалось с тем, что происходило. Это дает основания предположить, что итогам матчей манипулировали.

- Какой была реакция клуба и полиции? Будут ли они проводить собственное расследование?

- Пока рано говорить - мы еще только начинаем расследование. Но это движение денег заставляет нас обратить огромное внимание на эти матчи. Невозможно поставить на матч с фиксированным результатом и думать, что мы этого не заметим.

- Что скажете в целом о начале нового сезона? Есть ли еще клубы и подозрительные матчи у вас на радаре?

- Мы постоянно контролируем ситуацию, поэтому старт нового сезона для нас - это не начало работы, а продолжение той работы, которая ведется постоянно. Мониторинг движения средств на тотализаторе дает много информации. И все, кто думает участвовать в нечестных играх, должны понимать, что за ними следят и аномальные ставки не пройдут незамеченными. Разумеется, это большой объем работ - высший дивизион, низшие лиги, молодежные соревнования. Но это нужная работа, в которой мы заручились поддержкой организаторов турниров - УАФ, УПЛ и ПФЛ.

- В общем, какова динамика ситуации с матч-фиксингом в Украине?

- Мы получили уже определенные положительные результаты. Медленно ситуация становится лучше, хотя и сохраняются аномальные ставки, которые мы теперь лучше можем понять и зафиксировать. Вы знаете о тех дисквалифицированных лицах, обо всех мерах, принятых по матчам с фиксированным результатом. Благодаря тому, что футбол теперь изучают с разных сторон, ведутся расследования, мы получаем больше информации и можем принимать уже определенные решения.

Я хочу, чтобы понимали - мир футбола очень широкий, ставок стваится много, и ведется большая работа, чтобы ловить эти ниточки по всему миру. Так, из последних дел, уже в этом году мы зафиксировали подозрительные ставки на матчи Лиги Европы - не с участием украинских команд, но в некоторых матчах с участием украинских футбольных легионеров.

И этот процесс поиска - он непрерывный. Мы постоянно изучаем рынок ставок, ищем подозрительные признаки и на основании движения средств находим матчи, которые требуют расследования. Эта работа ведется в различных турнирах в Европе и мире, но в Украине наш подход отличается от других стран, потому что мы проверяем все соревнования и не отрицаем существования проблемы. Да, ситуация улучшается, но мы будем счастливы только тогда, когда решим ее я полностью.