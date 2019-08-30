Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Киевское «Динамо» попало в группу B, где его соперниками станут «Копенгаген», «Мальме» и «Лугано»
«Александрия» расположилась в группе I, где сыграет против «Вольфсбурга», «Гента» и «Сент-Этьенна».
Расписание матчей с участием украинских клубов
Тур 1: 19 сентября
«Динамо» – «Мальме» – 19:55
«Вольфсбург» – «Александрия» – 22:00
Тур 2: 3 октября
«Александрия» – «Гент» – 19:55
«Лугано» – «Динамо» – 22:00
Тур 3: 24 октября
«Сент-Этьен» – «Александрия» – 19:55
«Динамо» – «Копенгаген» – 22:00
Тур 4: 7 ноября
«Копенгаген» – «Динамо» – 19:55
«Александрия» – «Сент-Этьен» – 22:00
Тур 5: 28 ноября
«Александрия» – «Вольфсбург» – 19:55
«Мальме» – «Динамо» – 22:00
Тур 6: 12 декабря
«Динамо» – «Лугано» – 19:55
«Гент» – «Александрия» – 22:00