Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей с участием украинских клубов в Лиге Европы.

В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Киевское «Динамо» попало в группу B, где его соперниками станут «Копенгаген», «Мальме» и «Лугано»

«Александрия» расположилась в группе I, где сыграет против «Вольфсбурга», «Гента» и «Сент-Этьенна».

Расписание матчей с участием украинских клубов

Тур 1: 19 сентября

«Динамо» – «Мальме» – 19:55

«Вольфсбург» – «Александрия» – 22:00

Тур 2: 3 октября

«Александрия» – «Гент» – 19:55

«Лугано» – «Динамо» – 22:00

Тур 3: 24 октября

«Сент-Этьен» – «Александрия» – 19:55

«Динамо» – «Копенгаген» – 22:00

Тур 4: 7 ноября

«Копенгаген» – «Динамо» – 19:55

«Александрия» – «Сент-Этьен» – 22:00

Тур 5: 28 ноября

«Александрия» – «Вольфсбург» – 19:55

«Мальме» – «Динамо» – 22:00

Тур 6: 12 декабря

«Динамо» – «Лугано» – 19:55

«Гент» – «Александрия» – 22:00