Сын Симеоне сменил команду в Италии

Новости спорта:Джованни Симеоне перешел из Фиорентины в Кальяри.

Кальяри на официальном сайте объявил о переходе нападающего Фиорентины Джованни Симеоне. Аргентинец подписал с россоблу контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне 24-летний Симеоне провел в составе Фиорентины 36 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сегодня Кальяри арендовал вратаря Ромы Робина Ульсена, ранее на правах аренды к россоблу присоединились защитник Ювентуса Лука Пеллегрини и полузащитник Интера Раджа Наингголан. Кроме того, сардинийцы усилились полузащитником Боки Жуниорс и сборной Уругвая Найтаном Нандесом.

В первом туре чемпионата Италии Кальяри дома проиграл Брешии (0:1). В воскресенье россоблу примут Интер.