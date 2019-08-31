Скачать
Суббота, 31.08.2019
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Сын Симеоне сменил команду в Италии

Сын Симеоне сменил команду в Италии
08:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джованни Симеоне перешел из Фиорентины в Кальяри.

Кальяри на официальном сайте объявил о переходе нападающего Фиорентины Джованни Симеоне. Аргентинец подписал с россоблу контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне 24-летний Симеоне провел в составе Фиорентины 36 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сегодня Кальяри арендовал вратаря Ромы Робина Ульсена, ранее на правах аренды к россоблу присоединились защитник Ювентуса Лука Пеллегрини и полузащитник Интера Раджа Наингголан. Кроме того, сардинийцы усилились полузащитником Боки Жуниорс и сборной Уругвая Найтаном Нандесом.

Ювентус планирует серьезно пополнить бюджет за счет продажи хавбека

В первом туре чемпионата Италии Кальяри дома проиграл Брешии (0:1). В воскресенье россоблу примут Интер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Кальяри, Футбол, Новости футбола, Джованни Симеоне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Экс-первая ракетка мира уступил теннисисту из третьей сотни рейтинга
03 Арум рассказал, когда Джервонта Дэвис может провести бой против Ломаченко
04 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
05 Гвардиола назвал лучшего защитника мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь